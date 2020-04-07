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新世界免費派千萬個港產口罩

2020-04-07 列印
■預先登記的基層及弱勢社群，每周可到位於十八區指定中心的「自助口罩提取機」，獲取一包共五個口罩。
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　　新世界發展在本月底起至七月初，將免費派發一千萬個本地生產的口罩。預先登記的基層及弱勢社群，每周可到位於十八區指定中心的「自助口罩提取機」，獲取一包共五個口罩，預計有超過四萬人受惠。

　　新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛昨日宣佈，將與聖雅各福群會、救世軍、香港路德會社會服務處、香港小童群益會、基督教香港信義會社會服務部、香港社區組織協會、鄰舍輔導會及香港基督教女青年會，共八個非牟利機構合作，於本月底起在有關機構的指定中心設置三十五部「自助口罩提取機」。預先登記的基層及弱勢社群派，可憑輕觸式「口罩提取卡」，每周到自助提取機獲取一包共五個口罩。

　　集團將視乎疫情，決定是否延長或擴展計劃。而新世界亦會沿用既有安排，繼續通過其他非牟利機構及社福團體，向有需要人士派發口罩。

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