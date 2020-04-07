  • 2020年4月7日 星期二
  • 21º
  • 79%
熱門： 林鄭加薪新冠肺炎限聚令日本

日報新聞 > 港聞

養和唾液測試 曾篩出新冠患者

2020-04-07 列印
　　養和醫院門診部昨日起推出視像會診服務，為適合遙距模式的非急症、舊症，及現正居住在本港的病人在家診症。病人可致電門診部或以電郵預約。需要處方藥物的病人可選擇親自取藥，亦可由專人上門送遞。

　　至於需要進行深喉唾液測試的病人，他們收到樣本瓶後，翌日早上需按指示採取樣本，然後交回醫院，最快於六至二十四小時內有測試結果。副院長陳煥堂指過去兩周試行遙距會診服務期間，經安排的病毒測試篩查出一名初步陽性患者，反映能及早找出受感染者。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd