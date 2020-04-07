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綠置居攪珠 首七號碼有機揀樓

2020-04-07 列印
　　「綠置居2019」昨攪珠，攪出的首十個號碼順序為82、51、45、26、33、00、42、67、78、66。資助房屋小組委員會主席黃遠輝表示，整體而言今次申請人當中屬於首七個號碼就有機會揀樓。而單身人士申請約一點一萬份，要首三個攪出號碼才穩奪中籤。今期推售的兩個綠置居項目分別是青衣青富苑和柴灣蝶翠苑，連同重推的長沙灣麗翠苑，合共發售三千七百零八個單位，以市價四九折出售。

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