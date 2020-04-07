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九年來首交配成功 盈盈樂樂有望添丁

2020-04-07 列印
九年來首交配成功 盈盈樂樂有望添丁
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　　疫情中的喜訊。海洋公園十四歲雌性大熊貓盈盈及雄性大熊貓樂樂昨天成功自然交配。海洋公園稱，兩隻大熊貓九年前開始嘗試自然交配以來首次成功，希望今年能為港人帶來「添丁」好消息，並為保育大熊貓作出貢獻。

　　公園說，盈盈樂樂的動靜與大熊貓每年三月至五月期間的發情期脗合，加上盈盈賀爾蒙水平出現變化，園方早上安排牠們自然交配機會，終造就牠們歡好。
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