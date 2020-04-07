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區諾軒「大聲公」襲警罪成候懲

2020-04-07 列印
　　前立法會議員區諾軒被指於去年七月「九龍大遊行」後，以「大聲公」敲打警盾，又被指「大聲公」的聲浪令到警察公共關係科警司高振邦耳部不適。區否認兩項襲警罪，案件昨在九龍城法院裁決，裁判官裁定兩項襲警罪成。案件押後至四月二十四日判刑，被告續准保釋。

　　法官裁決時指控方四名證人證供清晰直接，辯方指被告以「大聲公」敲打警員盾牌，是想吸引警員注意，停止他們執行職務。但法官認為說法並不合理。

　　就「大聲公」的聲量襲警一罪，被告手持揚聲器站在警司高振邦的右方，而高曾多次着被告停止其動作，顯示被告使用揚聲器的範圍，已超出高所能接受的範圍。

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