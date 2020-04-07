  • 2020年4月7日 星期二
  • 21º
  • 79%
熱門： 林鄭加薪新冠肺炎限聚令日本

日報新聞 > 港聞

Jetso App網購優惠 幫你挑選平靚正防疫小工具

2020-04-07 列印
Jetso App網購優惠 幫你挑選平靚正防疫小工具
Jetso App網購優惠 幫你挑選平靚正防疫小工具
Jetso App網購優惠 幫你挑選平靚正防疫小工具
Jetso App網購優惠 幫你挑選平靚正防疫小工具
Previous Next

　　頭條Jetso App幫你搵各種防護產品，幫你小心「疫疫」。今次聯同Searching C推限時網購優惠，挑選至平、至抵、至實用嘅人氣產品，其中台灣製嘅HELIOPTO隨身空氣清淨機（現售五百六十蚊，原價六百九十蚊），形狀大小同暖蛋差唔多，重22g，每秒產生二千萬負離子，輕易去除空氣中百分之九十九點九以上嘅細菌病毒同懸浮粒子，採用與3M清淨機及TOYOTA 車裝清淨機同類型負離子機芯，獲SGS實驗及台灣國立交通大學認證，絕對放心！充電有效使用時間達十六小時，帶返Office拎出街都得！

　　網購優惠仲有小形輕巧一插即用嘅日本Twinbird輕便型掛熨機（現售六百八十蚊，原價七百九十九蚊），只需二十八秒預熱，掛起即可熨好各種衣服，仲以高溫消毒同軟化皺褶。清潔牀單機械人 （現售五百四十九蚊，原價八百九十九蚊）細細部，設計輕巧，以自動導航功能幫你清潔牀單被鋪，喺牀邊仲自動煞停，套喺手上可以清潔埋手機電腦，佢利用紫外線燈消毒殺死百分之九十九點九九嘅細菌及去除塵蟎，唔使擔心清潔問題，每日安心瞓個靚覺啦。今次網購仲免運費，快啲買返啲方便好用產品傍身，Scan QR code獨家訂購專頁睇睇！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd