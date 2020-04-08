顧客目擊指40人「似飲酒吹水」 陳淑莊酒吧聚會 衞署派員調查

「限聚令」禁止任何公眾地方多於四人聚集，公民黨議員陳淑莊等約四十人，在本月二日晚到深水埗一間酒吧聚會，涉嫌違反限聚令。陳淑莊日前回應，指當晚酒吧落半閘，屬私人地方，且各人召開公務會議，辯稱沒違反限聚令。有市民卻踢爆，當晚自己入內，酒吧有招待，形容場內人多擠逼，不少人飲酒吹水，指陳的說法不確。本報記者昨午目擊，有衛生署人員入酒吧調查，署方回覆證實曾派人巡查有關事件。酒吧職員被記者查詢當晚是否營業時，推搪說︰「你哋問返陳淑莊喇。」



陳淑莊與黨友林瑞華等約四十人，上周四在深水埗大南街Hands酒吧見面，被指違反「限聚令」。她事後稱當時酒吧落半閘，沒有營業，屬私人地方，並非限聚令規管的「公眾地方」，她又稱以立法會議員身份出席公務會議，因此獲豁免。林瑞華說，酒吧在門口張貼「Private」告示，並「移離了客人」。



有市民卻質疑兩人的說法，指他當晚與幾位朋友到Hands飲酒，門口雖落半閘，但他們稍一低頭便可以入內，並坐下後點單，全程無店員阻止。他形容酒吧內有幾十人，非常擠逼及熱鬧，肯定正在營業，而負責人亦沒有「移離」包括他在內的客人。他續指，顧客各自飲酒，不知是否互相認識。陳淑莊約十一點二十分到場，有顧客認出她，說︰「佢都嚟深水埗飲嘢？ 」也有人舉手機拍攝。他說，由於相隔遠，不知陳與其他人談甚麼，但形容他們圍坐一枱，非常擠逼，看上去「似飲酒吹水多啲」。



酒吧被指事發時營業



約晚上十二時，疑附近居民投訴酒吧噪音或違反「限聚令」，警察到場了解。該市民說，警察進內勸喻，指疫情期間不要多人聚集，要求馬上離開。酒吧負責人曾和警察交涉，隨後客人陸續離開，陳淑莊亦在「混亂中」離場，離開時似「腳步浮浮」。該市民稱，他事後看網上報道，發覺陳淑莊和酒吧「飲酒變開會，營業變停業」，所以公開所見所聞和拍下的相片。



記者昨午兩時許前往酒吧了解，酒吧有營業，有客人在室外茶座進餐，期間衛生署人員到來調查，稍後離開。衛生署接受本報查詢，只說就事件派人巡查，但沒有回應陳淑莊等人與酒吧是否有違例，及會否作出檢控。



記者問現場兩位店方職員當晚詳情，其中一人說︰「我哋唔清楚，唔會回應，你哋問返陳淑莊喇。」據記者在酒吧門口目測，店內空間有約四百方呎，但一張酒吧的建築圖則顯示，後面還有空間，總面積近千方呎。此外，酒吧門口左側裝有一個閉路電視鏡頭，或可能拍下當晚情況。



街坊士多指非常吵鬧



「限聚令」禁止任何多於四人的公眾聚集，參與聚集者、組織聚集者、擁有或運營聚集地方者、明知而容許聚集者，一經定罪，可罰二萬五千元及監禁半年。另「限客令」則要求食肆，只可招待正常座位數目一半的食客，每張餐桌間至少保持一點五距離，每餐桌最多只能坐四人，違者最高罰款五萬元及監禁半年。



此外，陳淑莊當晚在酒吧聚會，發出噪音，引起附近居民關注。附近一間士多一名伯伯形容，當晚Hands酒吧有多人聚集，非常吵鬧。



