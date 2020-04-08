一行八人 一半「中招」 「唱K」群再多三人染疫 馬莎全線分店暫停營業

本港昨日新增二十一人確診新冠肺炎，九宗新本地個案均與卡拉OK、酒吧等場所有關，其中馬莎百貨「唱K」群組再多三人染疫，一行八人中已一半人中招。馬莎回應，全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業或辦公，直至另行公佈。



本港新增二十一宗確診個案，累計至九百三十五宗。新個案中有十一人曾外遊，包括四名留學生，以及一名曾隨僱主赴法國的外傭。其餘九宗本地個案中，再多三名於上月二十五日到銅鑼灣CEO Neway「唱K」的馬莎百貨職員確診，一行八人中增至四人中招。



衞生防護中心估計，有關馬莎職員在「唱K」期間受感染，他們在不同分店任職售貨員及收銀員，有人病發後有上班，一般有戴口罩。馬莎表示，指確診員工曾於荷里活廣場、皇室堡、信德中心、灣仔分店及尖沙咀辦公室工作，全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業或辦公，直至另行公佈。



蘭桂坊酒吧群增四個案



此外，蘭桂坊酒吧群組增加四宗二代感染個案，包括一名二十一歲尼泊爾籍男子，他與父母及外傭住於灣仔益誠大廈三樓一個單位，分租一間房給早前兩名確診者居住。由於兩家庭共用廁所，尼泊爾家庭早被送入檢疫中心，但當局前晚誤將確診青年的父親送院入住單人隔離病房，約十七小時後才發現出錯。衛生防護中心總監黃加慶為事件致歉，指出錯原因不在實驗室，或因有職員混淆外籍人士姓名，已安排確診青年入院。



Red MR卡拉OK群組，亦再多一人染疫。另有一名三十八歲、懷孕十九周的尼泊爾籍女子確診，她與兒子同住廟街，暫時未知其感染源頭。



此外，博愛醫院確診者曾住病房中，有一名八十二歲男長期病患者昨日因病離世，他患有腎病及認知障礙症，在兩名確診者離開後才入住有關病房。該病人的生前樣本檢測呈陰性，當局已抽取其遺體樣本化驗，正等候結果。



