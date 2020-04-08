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防護中心籲私家醫生加入檢測計劃

2020-04-08 列印
　　本港不少新冠肺炎病人，尤其年輕確診者的病徵都十分輕微。衛生防護中心總監黃加慶呼籲更多私家醫生參與協助檢測新冠病毒計劃，不論病人病徵嚴重程度或有否無旅遊史，都應安排病人檢測。

　　黃加慶又指，至今從私家醫生方收到逾四千個樣本，當中約百分之二呈陽性，在不同監測組群當中屬於較高水平。

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