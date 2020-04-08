  • 2020年4月8日 星期三
  • 19º
  • 81%
熱門： 新冠肺炎口罩約翰遜童黨七警案

日報新聞 > 港聞

美股中段升733點

2020-04-08 列印
　　美國周二股市繼續向好，杜指中段報二三四一三點，升七百三十三點；納指則報八○八五點，升一百七十二點。

  滙控美國預託證券價格見四十點一四港元，跌零點○一港元；騰訊則見三百八十七點一七港元，跌零點四三港元。紐約期金報每盎司一千六百九十點一美元，跌三點八美元；紐約期油則報每桶二十六點一美元，升零點○二美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd