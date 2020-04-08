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武漢今解封 入港境人士須家居隔離

2020-04-08 列印
■武漢今晨結束封城，車輛陸續經過高速公路收費站，離開武漢。
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　　內地新冠肺炎疫情漸見緩和，疫情重災區武漢封城兩個月，武漢市委書記王忠林宣佈今晨起全面解封，有序恢復對外交通。衛生防護中心總監黃加慶引專家意見稱，當地返港人士的感染風險比海外抵港人士低，會向他們派發深喉唾液樣本瓶，並繼續安排家居隔離。

　　國家衞健委說，過去一日，中國本土無新增確診病例，無新增疑似病例，無新增死亡病例，但境外輸入則新增三十二宗確診，累計確診八萬一千七百四十宗，死亡累計三千三百三十一宗，康復累計有七萬七千一百六十七宗。

　　廣州越秀區一名外籍男子因擅自離開隔離點及拒絕配合市政府防疫工作，上月三十日被越秀區公安分局處以限期內出境。

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