五警終極上訴遭一致駁回

七名警務人員一七年被裁定「佔中」期間襲擊曾健超罪成，全部判監兩年；其中兩人去年上訴得直，獲撤銷定罪。另外五人獲減刑至十五至十八個月，早前向高等法院上訴被拒，再向終院申請上訴，昨日被三位法官一致駁回，翻案無望。五名警員已完成服刑，法官將擇日頒佈裁決。



五名上訴警員分別為黃祖成（圖）、劉卓毅、白榮斌、陳少丹及關嘉豪。黃祖成案發時為總督察，劉卓毅為高級督察，白榮斌為警長，另外兩人則為警員。他們被指一四年十月十五日，在龍匯道襲擊曾健超。



昨日上訴方質疑打人影片的真確性，以及原審裁判官未有依賴正確的方法，評估新聞片段的完整性及真實性便容許證據呈堂。



馬道立法官同意影片是眾被告定罪的關鍵，反駁指既然證據重要，有關議題應該開審前處理好，反問上訴方為何要在裁決後才提出。法官亦重申，原審裁判官和上訴庭所採取的評估方法，已對影像證據呈堂性排除所有合理疑點。



