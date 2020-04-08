第三場四班一二○○米。「天天向上」前仗在港初出跑此程，沿途居中守五六位，在不利追的跑道上直路稍稍追前，最後負四個多身位跑第六，表現平平無奇，可是上仗再跑，排十一檔臨場竟然只有十八倍，反映某些人對此匹「智能導彈」的三歲子嗣有點憧憬。結果，此駒雖然只能跑得第七，名次較初出之役更倒退一格，但展現出確實是有能力爭勝之馬。 「天天向上」上仗在十一檔出閘後，薛恩未有即時催策，但見已有速度跟在前列，待轉首彎時稍鬆韁繩，即可上前進佔領放馬的外側，到入直路即透出埋欄，領先至最後一百米才被「常勝心」追過，繼而再力弱退居第七名。要留意的是，此日場地偏慢不利前領，直路又有不利內疊的鴛鴦地，再加上此...

2020-04-08