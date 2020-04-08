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預計造價187億　已展開招標工作 東涌線延線2023開工

2020-04-08 列印
■東涌線延線將於二○二三年動工，在二九年竣工，預計建造成本一百八十七億元。
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　　行政會議批准港鐵公司，開展東涌線延線項目的詳細規劃及設計，政府將與港鐵協商項目的財務安排。東涌線延線將於二○二三年動工，在二九年竣工，預計建造成本一百八十七億元。港鐵歡迎政府決定，表示已展開項目的初步設計招標工作。

　　東涌線延線項目，包括在東涌站和欣澳站之間，興建東涌東站，並將東涌線延伸至東涌西，成為新的終點站，預計二九年竣工；並在香港站東面興建機場鐵路掉頭隧道延展段，目標三二年竣工。按一六年物價計算，預計建造成本約一百八十七億元。

　　香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，雖然東涌線延線涉及的路段似乎不長，但部份工程要在填海區域進行，泥土較為鬆散，困難較大，加上項目亦要延伸機場鐵路掉頭隧道半公里，故認為政府提出的造價合理。

　　他又說，政府在一四年提出興建東涌線延線，但在六年後才開始規劃，認為拖得太耐。

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