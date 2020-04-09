政府擲800億 150萬打工仔受惠 破天荒代支薪半年 每月最高9000元

疫情打擊各行各業，本港經濟陷入寒冬，市民、企業陷入水深火熱。為防社會爆發大裁員，特首林鄭月娥宣佈，推出第二輪防疫抗疫基金，總額達一千三百七十五億元，其中八百億元用於保就業，為各行業僱主補貼每名僱員五成的月薪，上限九千元，為期半年，但前提是僱主不能裁員、不減薪及不停薪留職，受惠僱員多達一百五十萬人。



林鄭月娥公佈八百億元「保就業」計劃，為僱主補貼每名僱員五成的薪酬，每月上限為工資中位數一萬八千元的一半，即每月上限九千元，為期半年。計劃會分兩個階段進行，第一期代支薪金將不遲於今年六月發出。



僱主須不炒人不減薪



被問到如何確保僱員受惠而非僱主落袋，林太表示，獲資助的僱主，必須承諾不能解僱員工、減薪或要求員工停薪留職，否則會被扣減或收回資助，計劃公開透明，將會公佈申請計劃並獲資助的僱主名單，讓僱員知悉，若僱主不遵守，定必有追究行動，她籲僱主自律及不要濫用資助金額，以保就業，讓僱員可以得到「及時雨」。她亦呼籲工會介入監察。



計劃預計有一百五十萬名打工仔受惠，合資格者為所有持強積金供款戶口人士，原因是可以最快推行。不受強積金涵蓋的行業，包括飲食、建造、運輸業等的僱員，港府會為有關行業的僱主提供一筆過資助。港府同時放寬綜援資產上限一倍，為期半年，以協助失業人士有需要時申領。



放寬綜援資產上限



林鄭強調，在保就業計劃下，即使沒有被解僱的員工也能受惠，較英國及新加坡等地寬鬆，因為相關國家是向放假員工提供薪金資助。林太認為，措施合理，而制定工資中位數五成的幅度難以說是很「科學」，但她承認難以做到滴水不漏，既要衡量補貼的力度能否協助僱主保留員工，亦要考慮政府的公共財政壓力。



勞工及福利局局長羅致光表示，計劃的是要令僱主不要裁員或減員工薪酬，強調當局會嚴格審查及跟進，認為能夠令已解僱的員工重回職位，甚至加薪。







