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另增聘萬公僕 政府創三萬合約職位

2020-04-09 列印
■政府二○二○至二○二一年度將招聘一萬名公務員。
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　　 港府除了保就業，也透過增聘公務員，創造就業機會。特首林鄭月娥宣佈，考慮到政府即將面臨公務員退休高峰期，預計在二○二○至二○二一年度率先招聘一萬名公務員，以及開設約五千個時限較短的青年實習職位，以應付政府日常的工作。

推5000實習位

　　另外，在未來兩年，政府會在公私營界別，創造三萬個有時限、為期約十二個月的職位，涉開支約六十億元。
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