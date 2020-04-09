﻿港鐵車費八折 ﻿﻿交津門檻降至200元﻿

港府宣佈第二輪防疫抗疫基金措施，不少有利民生，包括港鐵由今年七月起減車費兩成，為期六個月；並調低領取公共交通費用補貼計劃的門檻，由四百元大減一半至二百元。



政府宣佈資助市民交通支出。特首林鄭月娥公佈，由今年七月一日起，港鐵會推出車費八折優惠，為期六個月，政府及港鐵會各自承擔一半損失。政府七月起亦會調低領取公共交通費用補貼計劃的門檻，由現時四百元下調一半至二百元。



港鐵表示，新一輪措施的預算收入損失約十六億港元，實際金額將取決於該六個月的乘客量，而政府會承擔實際總收入損失的一半，並以八億元為上限，其餘收入損失由港鐵承擔。



七月起實施 為期半年



港鐵指，除了增加車費折扣給所有使用八達通的乘客外，乘客在七至十二月內，購買五款全月通加強版及港鐵都會票，可獲扣減一百元。



延遲交稅三個月



政府另一項惠民措施，涉市民交稅安排。林太指，原本今年四至六月需要繳交薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的納稅人，會自動延遲繳稅期限三個月，並指示保險業監管局協助各主要保險公司，為客戶提供寬限期，讓有購買個人人壽、危疾及醫療保險保單持有人，可於指定時間暫緩繳交保費，但不會被視為斷供。而所有學生貸款還款人，亦會自動寬限兩年免息還款期。



此外，為感謝醫護人員於抗疫期間的付出，林鄭宣佈未來三年豁免十二萬五千名醫護人員的註冊及登記費，但她未有回應會否追究醫管局員工的罷工行動，僅稱會交由醫管局按內部人事安排與員工討論。



