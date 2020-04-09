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免水費排污費政府處所減租 支援中小企

2020-04-09 列印
　　政府針對中小企的支援措施，包括延長免收非住宅用戶的水費及排污費四個月，至今年十一月。在今年四至九月期間，所有政府處所租戶會獲更多租金減免，減幅擴大兩成半至七成半，而由地政總署管理的合資格短期租約，同樣獲減租七成五，並擴展涵蓋範圍至之前不在內的租戶。

　　此外，政府優化「中小企融資擔保計劃」，包括提高每間企業的最高貸款金額，例如八成信貸擔保由一千五百萬元增至一千八百萬元；九成信貸擔保由六百萬元增至八百萬元；而百分百信貸擔保，則由二百萬元增至四百萬元，政府信貸承擔總額累計約一千八百三十億元。另外，當局會為八成及九成擔保貸款，提供特惠利息最高百分之三，為期一年。政府又撥出八億元的工作提升項目，支援員工學習新技能，或讓企業善用更多科技。

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