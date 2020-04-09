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紓困開支達2875億元 財爺：財政穩健毋須發債

2020-04-09 列印
　　兩輪防疫抗疫基金，連同財政預算案公佈的紓困措施，總開支達二千八百七十五億元，佔本地生產總值百分之十。財政司司長陳茂波預料，政府財政儲備將減至八千至九千億元，但強調公共財政穩健，毋須亦不適合發債。

　　特首林鄭月娥說，為防疫抗疫的開支，如在本財政年度支付，將令赤字由預算案估算的一千三百九十一億元，擴大至二千七百六十六億元。陳茂波指，政府須果斷推出有力度措施，避免經濟及就業出現螺旋式下滑，最近一些評級機構人士都認同港府的做法。他承認，經濟收縮加劇，預料財政儲備會由一點一萬億元，減至八千至九千億元，仍足夠十四至十五個月政府開支，強調公共財政穩健，毋須亦不適合發債。

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