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美股中段升479點

2020-04-09 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二三一三三點，升四百七十九點；納指則報八○二三點，升一百三十六點。滙控美國預託證券價格見四十點三四港元，升零點四四港元；騰訊則見三百八十八點三八港元，升三點三八港元。紐約期金報每盎司一千六百八十九點三美元，升五點六美元；紐約期油則報每桶二十四點四美元，升零點七美元。
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