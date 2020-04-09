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港府撥800億保就業 總商會：緩和支薪壓力

2020-04-09 列印
港府撥800億保就業 總商會：緩和支薪壓力
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　　政府一擲一千三百五十七億元抗疫，重點在投放八百億保就業。香港總商會主席夏雅朗歡迎政府新一輪紓困措施，強調迅速行動是保障就業的關鍵，認為政府為僱主支付僱員五成的薪酬，有助緩和企業的部份工資壓力，並維持市民生計。總商會立法會代表林健鋒樂見政府同意增加對「中小企融資擔保計劃」的財政承擔，亦歡迎金管局建議銀行容許中小企還息不還本，為期最多十二個月。



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