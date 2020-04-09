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機管局疫後送出50萬張機票

2020-04-09 列印
　　機管局宣佈推出新一輪二十億元紓緩措施，為航空公司預早注入流動資金，包括向四間航空公司預先購買約五十萬張機票，疫情過後再推出市場推廣活動，向全球旅客及香港居民送出機票。

　　另外，機場地勤輔助服務營運商，包括提供停機坪飛機服務、維修、航膳及飛機加油等，可向機管局出售地勤服務設備，局方會以現金付款購買，即時改善營運商的現金流，營運商可在出售後享有使用相關設備的免租期。

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