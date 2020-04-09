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醫管局：新確診者 24小時內安排入院

2020-04-09 列印
　　醫管局行政總裁高拔陞表示，至今有約一百名新冠肺炎患者被轉送至第二線隔離病牀，而現時新確診者平均可在二十四小時內安排入院，如病徵嚴重者會加快送院速度。高又指隨著內地復工，外科口罩及保護衣存量有所改善，但全球疫情嚴峻，已減少一半非緊急手術，減少保護衣使用量，並會繼續尋求更多供應商。

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