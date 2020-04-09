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立會選舉暫定9‧6投票

2020-04-09 列印
　　據選舉事務處向公務員發出的文件指，暫定今年九月六日舉行立法會換屆選舉。

　　屆時估計需要三萬一千名選舉工作人員，包括約六百個一般投票站及二十四個專用票站的投票及點票工作人員，並計劃將中央點票站，設於亞洲國際博覽館，而一般投票站投票時間為早上七時三十分至晚上十時三十分 。

　　文件又指，選舉確實日期有待刊憲公佈，鼓勵公務員申請成為選舉工作人員。

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