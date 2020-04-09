立會選舉暫定9‧6投票

屆時估計需要三萬一千名選舉工作人員，包括約六百個一般投票站及二十四個專用票站的投票及點票工作人員，並計劃將中央點票站，設於亞洲國際博覽館，而一般投票站投票時間為早上七時三十分至晚上十時三十分 。
文件又指，選舉確實日期有待刊憲公佈，鼓勵公務員申請成為選舉工作人員。
疫情打擊各行各業，本港經濟陷入寒冬，市民、企業陷入水深火熱。為防社會爆發大裁員，特首林鄭月娥宣佈，推出第二輪防疫抗疫基金，總額達一千三百七十五億元，其中八百億元用於保就業，為各行業僱主補貼每名僱員五成...
2020-04-09
全球疫情大爆，除了政治上的口水戰不斷之外，各國的軍事上小動作亦頻頻發生。繼日前發生越南漁船進入西沙群島海域事件後，昨日日本第十一管區海上保安總部又指，四艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）...
2020-04-09
全球爆疫，歐美的醫護都面臨防疫設備嚴重短缺問題，不但發生多宗懷疑因防疫設備短缺引起的醫護受感染個案，早前更有醫護確診後自殺以免傳染他人的事件，情況令人擔憂。 為此法國醫護人員集體發起拍裸照的抗議活動，他們只以一張寫着「赤裸對抗新冠病毒」字樣的紙張遮擋私隱部位，藉此批評應對醫護設備嚴重短缺不力。
2020-04-09
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城2座高層E室，面積582方呎，三房連套房間隔，原叫價870萬，經議價後以865萬成交，呎價14863元。據悉，原...
2020-04-09
投資者繼續對新冠肺炎疫情趨樂觀，利好美股表現，杜指開市一度升350點，收復23000大關，但隨後升幅收窄，截至昨晚11時，杜指升208點報22858點，納指升76點報7963點。歐洲股市疲軟，英、法、...
2020-04-09
新冠肺炎疫情嚴峻，英國政府呼籲外出的市民要保持兩米社交距離，但熱刺領隊摩連奴周二涉嫌公然無視指引，被阿仙奴球迷拍得他跟中場尼當比利一起在公園做運動，同時同地翼衞賴恩施斯隆和中堅達雲臣山齊士亦並排跑步，大有操練意味，網民矢言狂人走灰色地帶。 鑑於疫情肆虐，英超比賽暫停，各隊禁止集訓。據政府指引，民眾每天仍可外出運動一次，只可個人進行，或與小部份家庭成員同行，而且人與人之間保持兩米距離。然而，摩連奴似乎走灰色地帶，周二率領球員操練。 熱刺撲火：積極跟進 事源一名阿仙奴球迷拍攝到身穿熱刺紫色訓練外套的狂人，在倫敦巴尼特區一個公園內，跟三人一起做運動，其中一人正是早前曾經被...
2020-04-09
最近本地日本中古二手車市場熾熱，大批上世紀九十年代好玩JDM日版跑車運抵本港，有價有市，當中兩款本田Type R備受追捧，包括Civic Type R EK9及Integra Type R DC2，真...
2020-04-09
無線「御用奸人」戴志偉上周被爆背妻偷食，連帶圈中歷代「渣男」也被翻舊帳，當中最令人印象深刻的必定是倪震，事關12年前，他背住周慧敏（Vivian）與內地女大生張茆於夜店舌戰，轟動全城！正當大家以為結婚...
2020-04-09
疫情打擊各行各業，政府為防出現裁員風潮，昨天公佈保就業計劃，破天荒投放八百億元，代僱主支付員工一半的月薪，上限九千元，為期半年，條件是僱主不裁員、不減薪和不停薪留職，以達至保就業效果。僱主是時候與員工同舟共濟，不能一邊收錢一邊苛待員工。 特首強調，僱主即時就不應減薪，因為代支薪的安排將於六月落實，及時雨快到，希望發揮挺勞資雙方作用。然而，總有小部份不良僱主會想方設法，把資助落袋，例如提前減薪，不過這種做法，或有反效果，若其他僱主循規蹈距，無良僱主必定會流失員工，到頭來業務失去競爭力，得不償失。不過，總會有人鑽空子，苛待員工，這方面需要僱員、工會和政府加強監察。 特首表明，為...
2020-04-09
利敬國本周一突然無牌，所以昨晚的六匹座騎全部要換人，結果「競駿天驕」及「辣臣」贏馬，「快閃的」、「旅遊拿督」及「年年旺」跑第二，可見各駒都是有備而來，完全有心搏殺，利敬國呢鋪都算損失慘重！ 馬場浮世繪
2020-04-09