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《老夫子》出版人吳中興逝世

2020-04-09 列印
　　本地漫畫經典《老夫子》出版人吳中興近日逝世，享年九十八歲。「賀老夫子50年香港畫板」籌劃人譚宇正於社交網站貼文，證實吳中興逝世消息。

　　據悉，吳中興上周五在辦公室突感腳部不適，送院至周一因心臟衰竭離世。吳中興生前接受採訪表示，當時在《星島晚報》看到了老王澤的連載漫畫，被他的畫工和幽默內容所吸引，便洽談合作；他覺得《老夫子》能吸引廣大觀眾共鳴，事實證明他的眼光沒錯，《老夫子》長年受到大眾喜愛。

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