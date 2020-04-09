  • 2020年4月9日 星期四
  • 19º
  • 81%
熱門： 工資口罩新冠肺炎港鐵抗疫基金

日報新聞 > 港聞

澳門撥近百億抗疫 向僱員派1.5萬

2020-04-09 列印
　　澳門政府昨午搶先港府公佈，投放近百億元援助中低收入者和企業等，包括向合資格僱員，派發三期每月五千元援助款項，合共一萬五千元；向街市攤位、小販、三輪車持牌人及的士司機派一萬元；全澳居民可今年八至十二月，再次領取五千元電子消費補貼。

　　企業方面，會向合資格商號派一萬五千至二十萬元援助款項，又會向失業及在職人士，提供進修課程津貼。申領上限十萬元銀行貸款自由職業者，最多可獲補貼八千元利息支出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd