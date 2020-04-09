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郵輪落實最高標準防疫 為復航準備

2020-04-09 列印
　　自新冠疫情爆發以來，雲頂郵輪集團在旗下星夢郵輪及麗星郵輪船隊，落實最高標準的衛生防疫措施，包括出行前做健康申報和體溫檢測、在客房及公共區域、休閒娛樂活動開展深度消毒清潔，為復航做好準備。雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，制定全面的防控細則，可打造郵輪安全衛生新常態。

　　集團亦推出「隨心出遊」靈活退改政策，於十月三十日前預訂星夢郵輪或麗星郵輪行程的旅客，可於行程啟航至少四十八小時前取消行程，已付費用可全額退回至郵輪信用額度，用作預定明年三月三十一日前出發之任何航次。

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