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迪園副總裁級以上減薪兩至三成

2020-04-09 列印
　　香港迪士尼樂園度假區發言人昨宣佈，為配合政府的防疫措施，一月二十六日暫時關閉樂園及調整酒店服務。期間，所有演藝人員均獲得全薪及福利，迪士尼一直密切留意最新的情況，為重開樂園作出適當的準備。但由於重開日期仍未見明朗，須採取進一步措施，由四月起所有副總裁職級以上的行政管理人員，將會暫時減薪兩成至三成，同時要求所有全職演藝人員，開始每周放取一天無薪假。

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