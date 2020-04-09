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滯留摩洛哥港人 今乘包機往廣州

2020-04-09 列印
　　北非國家摩洛哥於上月中宣佈封鎖領空，一批港人被迫滯留當地。旅遊業監管局成員姚柏良昨日於個人社交平台透露，早前請求保安局局長李家超及特派員公署人員予以協助，滯留摩洛哥的港人有望今日可以登機回港。政府發言人表示，中國駐摩洛哥大使館將安排專機接載滯留的中國公民回國，當中包括二十七名香港居民。專機預計將於今晚十一出發飛往廣州，周五抵達廣州，他們將在當地進行十四天集中隔離醫學觀察。

　　有十八名香港居民因個人意願或其他原因，不會乘坐該專機，特區政府會盡力安排其他可行方法返港。另外，六十五名滯留秘魯的港人，日前已在政府協助下，乘坐專機順利回港。

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