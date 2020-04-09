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Jetso App送總值逾五萬蚊Maxcare按摩產品

2020-04-09 列印
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　　腳係人嘅第二個心臟，多啲步行，對養生保健都好！最近頭條Jetso App送緊四款Maxcare按摩產品，等大家留家就享受到專業按摩服務！其中一部新出嘅MAX Knee，針對膝頭酸痛，以氣壓同震動按摩配合熱功能，促進血液循環，快速紓緩繃緊酸痛嘅膝部！行得多，就要用吓細細部嘅「纖足．變」鬆吓腳，摺疊時可以淨係足部按摩，展開後同時按摩曬足部同小腿，根據你嘅需要去調整！佢仲有埋足部刮痧、震動、氣壓、暖腳功能，幫大家消除腳部肌肉酸痛，血液循環好啲，瞓都瞓得好啲！頭條Jetso App仲送出喺屋企拔罐去濕嘅電子拔罐器，同小巧慳位嘅「一心椅」O添！

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