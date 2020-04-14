﻿內地供港大減 每日僅1300隻 活豬漲價25% 凍肉隨時又加

內地加緊防疫措施，影響鮮活食品供港。食環署數據顯示，內地供港活豬由月初約一千六百多隻，跌至昨天約一千三百隻，每天供應跌穿二千隻，昨日活豬平均拍賣價升近四分一，每擔豬肉索價逾四千三百元。市民紛紛捱貴豬價，昨日有光顧豬肉檔的市民指，以往售二十多元的豬𦟌，現時要四十元才買到，稱會減少每周光顧。另外，一斤瘦肉售約九十多元，一斤排骨則要近百元。
顧客：一斤排骨近百元
就活豬供港減少問題，食衞局表示會與內地當局及業界保持溝通，但指內地本身的活豬生產和供應依然受非洲豬瘟疫情影響，內地對活豬亦求過於供，價格持續高企，才對供港情況造成影響。有業界代表要求放寬屠房「日日清」措施，以增加活豬供應，食衞局回應說「日日清」是防控非洲豬瘟的重要措施，亦是內地當局維持活豬穩定供應的基礎。
疫情下，市民響應政府呼籲，減少外出用膳，在家煮食成為潮流，活豬貴，不少市民退而求其次，改買凍豬肉。大角咀昇暉凍肉店店長梁先生說，在復活節四日假期裏，每日平均多做半成至一成生意，其中以西班牙急凍豬𦟌和美國金沙骨最受歡迎，兩者每磅售約四十至五十元，吸引不少街坊幫襯；而屯門富盛凍肉負責人梁小姐說，長假期每日客流量多二十至三十人，每人消費過百元，生意額較平日多出逾三千元，但她說：「來貨價係貴咗少少，但做街坊生意暫時唔會加價。」
外國凍肉恐加價三成
不過，順興凍肉負責人顏先生對本報稱，各地防疫措施令出口港口停運，加上船期有所延遲，致外國凍肉供應不穩定，來貨成本因而增加約三成。他指現時貨源來自「存貨」，所以價格暫時尚算平穩，但他預料隨着外地供應緊張及當地內需增多，凍肉會加價約兩至三成。