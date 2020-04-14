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﻿DSE下周五開考機會極大

2020-04-14 列印
■教育局局長楊潤雄說，考生入試場前須佩戴口罩、用搓手液潔手及探熱。
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　　本港新冠肺炎確診數字連續兩日回落至個位數字。教育局局長楊潤雄說，中學文憑試（DSE）如期在下周五（二十四日）開考的機會很大，他強調，疫情始終未過去，加上變化快，未來一周的確診數字一旦再飆升，有機會需再次延遲考試。他說，考生進入試場前須佩戴口罩、用搓手液潔手及探熱。考生若第一次探熱時體溫過高，會再以耳探量度，萬一顯示發燒，會被拒絕進入試場。中學校長會主席鄧振強對DSE如期開考審慎樂觀，亦認為如期開考對學生是好事，萬一考試延遲，學校亦會盡力配合。
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