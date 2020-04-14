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市民湧塔門露營 大量垃圾危害牛隻

2020-04-14 列印
■大批人擠在西環碼頭看日落。
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　　復活節長假期多區人頭湧湧，不少市民選擇往塔門露營，但有清潔郊野的山友在facebook發文指遊人在現場遺留塑膠包裝、餐具等大量垃圾，牛隻等野生動物進食垃圾中的廚餘時，有可能吞食塑膠品，長年阻塞胃部，批評會令動物慢性自殺，希望大眾反思。

　　亦有網民指，前日有近百人聚集在西環碼頭觀賞日落，部份人未戴口罩。照片引起網民熱議，有人留言指「好驚會變西環碼頭感染群組」，亦有人形容「平時都好多人」。警方則回應查詢指沒收到違反禁聚令的投訴，故當時未有派員巡查。

　　當局至昨凌晨就「限聚令」勸諭四千零九十三次，定額罰款六十二次。此外，周三是天后誕，警方指主辦單位已取消元朗天后寶誕巡遊及西貢大廟灣慶典，並呼籲市民不要在公眾地方聚集。

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