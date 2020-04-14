港澳辦中聯辦狠批郭榮鏗等 癱瘓立會無異「政治攬炒」

立法會去年十月復會，內務委員會在公民黨立法會議員郭榮鏗主持下，一共開了十四次會議，仍未選出主席。港澳辦及中聯辦昨天發文狠批郭榮鏗等部份反對派議員濫用權力，癱瘓立法機關運作，行為無異於「政治攬炒」，可能構成公職人員行為失當。郭榮鏗則回應指，有關指控屬政治謾罵，並明顯介入香港事務。



國務院港澳辦在官方發文，強烈譴責郭榮鏗及部份反對派議員，形容他們濫用權力，借程序問題惡意拖延，致使內務委員會在近六個月的時間內仍無法選出主席，嚴重影響立法會的正常運作。



發言人指，當前香港經濟雪上加霜，但一些反對派議員為了謀取政治私利，采用卑劣手法癱瘓立法機關運作，行為無異於「政治攬炒」。其所作所為，令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當。



中聯辦在官網發文，強烈譴責郭榮鏗等部份反對派議員，強調必須認清他們的本質是「只破壞不建設」，行徑是「政治攬炒」、「惡意拉布」，褻瀆立法會議員職責，有違其就職時的誓言，更可能涉嫌公職人員行為失當。



郭榮鏗反指是政治謾罵



郭榮鏗回應指，中方的指控無理，是政治謾罵，同時明顯介入香港內部事務，強調議員是否違反誓言，要由立法會及法庭處理。民主派立法會議員亦發聲明指，事件屬於香港內部事務，促請中方恪守《基本法》與一國兩制。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，郭榮鏗有濫用權力的情況，雖然港澳辦和中聯辦有權作出評論，但提醒有關言論十分敏感，或會被利用指中央破壞一國兩制。全國人大常委譚耀宗則認為，中方的行為屬提醒，並非干預。



此外，港澳辦亦指，高院上訴庭對訂立《禁蒙面法》不違憲的裁決，有利特區政府依法施政，止暴制亂。