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疫情下開工不足 工人偷公屋銅喉被捕

2020-04-14 列印
■警方檢獲的銅喉及一批爆竊工具。
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　　建築工人淪為盜賊被捕！葵青區過去兩個月發生多宗公共屋邨及工廈廁所銅喉管盜竊案，警方經調查後，前晚十時許，在青衣拘捕一名五十歲姓陳男子，在其身上檢獲十一支銅喉及一批士巴拿及螺絲批等爆竊工具，懷疑剛從葵涌邨公屋一大廈梯間所偷。調查後，初步相信他與今年葵青區今年二至四月至少五宗同類案件有關，將他帶署扣查。

  據悉，被捕男子報稱建築工人，疑因新冠肺炎疫情下開工不足，鋌而走險犯案。消息稱，被捕男子有盜竊前科。有回收店女負責人表示，由於疫情關係，內地很多工廠停業，故銅喉及銅線的回收價回落，較去年便宜十元，分別為二十五元及三十元一公斤。

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