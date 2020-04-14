增五確診連續兩日個位數 瑪嘉烈負壓設施故障半句鐘

本港昨日新增五人確診新冠肺炎，確診數目連續第二日回落至個位數，但當局強調目前與疫情受控仍有一段距離。另外，瑪嘉烈醫院傳染病大樓有負氣壓設施昨一度故障約三十分鐘，醫管局指病人一般在病房要戴口罩，醫護亦有防護裝備，相信可減輕影響。



醫管局總行政經理庾慧玲證實，瑪嘉烈醫院傳染病大樓有負氣壓設施，昨日一度故障約三十分鐘。醫管局指出，昨午約三時，機電工程署外判維修員於瑪嘉烈醫院傳染病大樓維修冷氣系統，其中七層病房的冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓五至三十四分鐘，其後於下午三時三十四分恢復正常。根據初步調查，所有樓層員工在受影響期間均採用合適的保護裝備；受影響樓層的負氣壓設施病房均設有雙重門。事件發生時所有負壓病房內的病人均沒有離開過病房，相信造成感染風險很低。



本港昨日再多五人染疫，累計至一千零九宗確診個案。新增患者中有四人曾外遊，包括一名曾赴阿根廷及巴拉圭的七十二歲女患者，曾登上早前有人確診的「珊瑚公主號」郵輪；一名與家人從英國返港的十四個月女嬰亦確診，其家傭早前確診。



案例減少 或因假期少交樣本



餘下一宗本地個案屬酒吧群組的三代傳播，該名六十七歲男患者的兒子，為灣仔Dusk Till Dawn酒吧確診員工的密切接觸者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指確診個案數目減少或與公眾假期有關，少了市民提交檢測樣本，強調要二十八日無新確診個案，疫情才算受控，由於一直會有外遊人士返港帶來輸入個案，故與受控仍有距離。



就有從奧地利經中東多哈轉機來港人士，毋須強制到亞博館等候檢測結果，張指現時是以歐美來港直航航班作單位，將整批旅客送去檢測，而所有入境者都獲發唾液樣本瓶，回收率達九成。