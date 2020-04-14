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南亞賊佯裝搭的士 搶司機萬八元

2020-04-14 列印
南亞賊佯裝搭的士 搶司機萬八元
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　　假乘車真打劫。一名六十四歲姓葉的士司機，昨凌晨零時許，在尖沙咀彌敦道近堪富利士道接載一名戴口罩南亞裔男子，當的士開行約三十米，至港鐵站一個出入口時，對方突然以廣東話要司機停車及聲稱要等朋友。葉不虞有詐停車時，南亞漢突然從後座俯身上前，搶去事主擺放在身旁一個背囊，內有約一萬八千元及其個人財物，然後落車逃去。警員接事主報警到場調查，案件列盜竊處理。

　　有的士業界人士指出，受疫情影響，由過去平均每日一更賺六百至七百元，下跌至現時一更僅賺百多元，生意慘淡，部份司機已轉行，形容無良賊人此舉是在「乞兒兜取飯吃」。

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