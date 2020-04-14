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網上旅社結業涉千八萬 議員促退款免手續費

2020-04-14 列印
　　網上旅行社捷達假期（GoGoGo Travel）及愛飛旅遊網（Wefly）上月底先後結業，民主黨接獲逾二千七百名市民求助，涉款逾一千八百萬元。該黨已和二十間信用卡發卡機構聯絡，有十五間表示接受退款申請，其中十三間指接受卡主在商戶倒閉後一百二十天內的退款申請，但個別只接受商戶結業後七十五日的退款申請。當中若經處理後未能成功退款，有十二間會收取五十元及一百五十元手續費，該黨成員袁海文認為退款問題的責任不在消費者，發卡機構應豁免追收任何利息及手續費。

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