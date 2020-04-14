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美股中段跌335點

2020-04-14 列印
　　美國股市本周首個交易日杜指略為低開，中段報二三三八三點，跌三百三十五點；納指則報八一三一點，跌二十二點。滙控美國預託證券價格見四十點九八港元，跌零點○二港元；騰訊則見三百八十二點五九港元，跌八點八一港元。

  紐約期金報每盎司一千七百五十八美元，升五點二美元；紐約期油則報每桶二十三點一五美元，升零點三九美元。
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