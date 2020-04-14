美累計逾2.2萬人染疫亡特朗普女籲民眾戴口罩

新冠肺炎在全球肆虐，截至香港時間昨中午，全球確診個案逾一百八十五萬宗，死亡病例超過十一萬四千宗。全球最多確診及死亡病例的美國，至昨日有超過五十五萬五千人確診，死亡累計逾二萬二千宗。



美國總統特朗普女兒伊凡卡在社交網站帖文，呼籲民眾為安全起見，應按美國疾病及預防控制中心建議，在公眾地方戴口罩或面罩。國家衞生研究院傳染病部門主管福奇接受美國傳媒訪問表示，他與其他官員早在二月中，已建議總統特朗普在全國實施社交距離措施，但沒有被即時採納，直到上月中才發出社交距離指引。他稱，若及早保持社交距離，會有更多確診患者獲救。



疫情下，英國確診累計逾八萬四千多人，但死亡人數已突破一萬人，成為繼美國、意大利、西班牙和法國之後，全球第五個確診新冠肺炎死亡人數突破萬人的國家。早前感染新冠肺炎一度在深切治療病房留醫的英國首相約翰遜，出院後拍片感謝醫護，還特別點名多謝兩名分別來自紐西蘭和葡萄牙的護士。歐洲疫情嚴重的西班牙，累計有逾十六萬六千宗確診，死亡逾一萬七千宗；意大利則有逾十五萬六千宗確診，死亡逾一萬九千宗；法國則有逾十三萬二千宗確診，死亡累計有逾一萬四千宗。



內地增98外地輸入個案



日本新冠肺炎疫情仍然未受控，本土連同郵輪和包機返國病例，累計有逾八千宗確診，逾一百五十人死亡。除了七大都府縣外，愛知縣和石川縣都相繼自行宣佈緊急事態宣言，要求娛樂及文化設施關閉，直至下月六日，呼籲民眾避免不必要外出。



內地過去一日新增一百零八宗新冠肺炎確診個案，為近五星期以來單日最多人感染，其中九十八宗是境外輸入，當中四十九宗為中俄邊境的黑龍江境外輸入病例。中國東北黑龍江省人民政府外事辦公室前日發通知，綏芬河口岸旅檢通道昨日後繼續臨時關閉。



