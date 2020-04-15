﻿曾赴美德 於泰國確診並治瘉 高音歌王莫華倫 返港「復陽」

現年六十一歲的莫華倫，早前曾赴美國及德國，之後在泰國確診新冠肺炎，他曾經發燒。據悉，他在上月十七日至本月十一日在泰國Bangplee醫院就醫，一度入住深切治療病房，並需要聞氧氣，其間曾接受藥物kaletra治療。其後，莫華倫在當地康復，再次接受檢測結果呈陰性，他持有健康證明，於是可以乘飛機，在上周日（十二日）乘坐國泰航空CX708航班由曼谷回港。



檢測或驗出病毒「水尾」



莫華倫抵港後並無出現病徵，但在亞博館化驗深喉唾液時，病毒檢測結果再呈陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，患者再次感染的機會低，或因本港的檢測較為敏感，驗出其體內仍有病毒的「水尾」，患者已經入住東區醫院。衞生防護中心正就事件聯絡泰國當局，暫時未掌握到患者的密切接觸者。據悉，莫華倫在藝壇的好友，昨天紛紛透過電話向他傳出短訊，祝願他早日康復，但未見他回覆。



莫華倫在北京出生，七歲時隨父母移居香港，畢業於紐約曼克頓音樂學院的音樂碩士，為中國三大男高音之一。他一九八七年在德國柏林德意志歌劇院作歐洲首演，歌劇角色超過六十個，包括《托斯卡》的卡瓦拉多西、《杜蘭朵》的卡拉富等。莫華倫在中港澳三地積極推廣西方歌劇與音樂，於○八年獲意大利政府頒發「意大利團結之星騎士勳章」及法國政府頒發「藝術及文學騎士勳章」，一一年獲港府榮譽勳章。



港增三病例 均有外遊紀錄



此外，昨日本港再多三個染疫病例，累計至一千零一十二宗。三宗新增個案全部有外遊紀錄，包括一名於上月二十四日由英國返港、居於元朗的男學生，他完成十四天家居檢疫之後，因家長不放心，所以帶他到私家醫院化驗後確診。張竹君表示，患者的帶菌量低，但不能當作無傳染性，其密切接觸者已送檢測。其餘兩名新確診者均由美國返港，同樣無病徵，在亞博館檢測後確診。



張竹君說，留意到有些病人在完成家居檢疫後確診，中心正積極商討對策，指家居檢疫涉及數萬人，難以全部再檢驗一次，考慮會針對新抵港，以及部份高危地區抵港人士再檢驗，亦歡迎市民完成檢疫後主動到私家醫生化驗。



社區傳播鏈未完全切斷



她又說，本港自四月九日開始沒有出現本地的感染個案，是一個好跡象，但呼籲公眾不要自滿，仍然需要保持社交距離及個人衞生，因為社區傳播鏈仍未全部被發現，仍令人擔心。



本港新冠肺炎疫情有持續緩和跡象，昨天僅新增三宗確診個案，全部有外遊紀錄。另一宗在泰國確診的個案，患者為本港著名男高音歌唱家莫華倫，他在泰國就醫康復之後返港，但對病毒檢測再呈陽性。當局認為，莫華倫再次感染的機會低，或因本港檢測較敏感，故驗出他仍帶有病毒的「水尾」。