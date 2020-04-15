﻿工資補貼﻿﻿以單月人手作準﻿

本港經濟受疫情打擊陷入低潮，各行各業收入大受影響。政府推出一千三百七十五億元救市，特首林鄭月娥說，昨日向立法會議員發放第二輪防疫抗疫基金文件，冀立法會財委會可在本周五審議通過撥款。她又交代僱主只能在保就業計劃中，選定今年一月至三月，其中一個月作為工資補貼的基礎。



林鄭召開記者會（見圖），手持一份印着「我們『守得住』，我們『撐得過』」的文件讓傳媒拍攝。她交代第二輪抗疫基金的進展，又表示現時正處於水深火熱，社會各界正等候資助，呼籲立法會財委會本周五通過撥款。



一系列抗疫救市措施合共一千三百七十五億元，包括額外注入一千二百零五億元在防疫抗疫基金、三十五億二千萬元注入社署綜援計劃、中小企融資擔保計劃的額外開支達一百一十六億九千萬元，以及各項減租減費等開支。



林鄭交代保就業計劃的撥款預測為八百一十億元，而計劃會透過強積金戶口推行，才能做到簡單和快捷。另外，為防止僱主在四月的僱傭安排「做手腳」，她指僱主只能選定今年一月至三月其中一個月的人手去計算補貼金額，並要承諾在補貼期內的人手數目，不能少於今年三月的僱員數目，期間不得裁員，而有關補貼須全數用於僱員薪酬，不可用作支付租金。她預計較多僱主會選擇疫情爆發前的一月，因為當時需要聘用較多人手應對農曆新年。



勞福局局長羅致光則指，當局只會確認企業員工數目符合三月份的數字，不會對比發放津貼前後的員工身份，認為如果僱主為津貼而裁員，再聘請親朋私相授受，企業難以運作，僱主亦有可能涉及欺詐罪，形容做法愚蠢。如有僱主違反計劃條件，政府會向僱主追討所有津貼額。



政府亦會公開企業獲取津貼的金額及員工人數，市民如發現不合理的地方，可以舉報，但若果預先設下審查條件，就會拖延計劃的進度。



根據資料，在強積金計劃下，約有二十六萬名僱主、超過一百五十萬名僱員能夠受惠是次工資補貼計劃，另約二十一萬五千名自僱人士可獲一筆過七千五百元津貼。







