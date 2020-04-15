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綠色小巴納入援助 牌主及司機同受惠

2020-04-15 列印
　　新一輪防疫抗疫基金中，營運綠色專線小巴成為漏網之魚。特首林鄭月娥昨天澄清，向運房局局長陳帆了解後，已在遞交立法會的文件中修正，將計劃延伸至綠色專線小巴牌主，而司機已是強積金供款戶口持有人，可在計劃下受惠。

  林鄭又強調，現行社會保障系統已涵蓋六十五歲以上的長者僱員。

  失業率上升，有政黨要求政府成立失業援助金。特首林鄭月娥昨天未有正面答應，稱政府會「盡最大努力阻止失業浪潮」，又指失業人士可以申領綜援等計劃紓解困境。

　　此外，工聯會訪問一千七百多個基層僱員，約四成在今年或近兩星期失業，建議政府向失業超過一個月的巿民，發放每月九千元援助，最長六個月。

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