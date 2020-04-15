兩辦抨郭榮鏗行為失當 林鄭指非干預港事務

中聯辦及港澳辦前日發文，點名批評主持立法會內會選舉的郭榮鏗拖延，涉嫌公職人員行為失當。特首林鄭月娥表示，兩辦的聲明並非干預香港事務，而郭榮鏗阻撓議會運作「鐵證如山」，不排除律政司獨立作出檢控的決定。建制派亦擬向郭榮鏗提出不信任動議。郭反擊稱，一直根據條例主持會議，如建制派提不信任動議或譴責議案，悉隨尊便。



立法會內務委員會由去年十月復會，至今開了十四次會議，但未能選出正、副主席，未能審議十四條法案及八十九條附屬法例，而終審法院首席法官的任命議案亦須擱置。



不排除律政司作檢控



林鄭表示，兩辦批評郭榮鏗的聲明，並非干預香港，而中央擔心香港事務屬理所當然，沒對特區政府造成壓力。她指，郭榮鏗在部份反對派議員的配合下，阻礙內會選出正、副主席，同時導致旅店監管、消防安全、商標條例、延長產假、減稅等一系列重要的條例，遲遲未能審議，他們阻撓議會正常運作「鐵證如山」。



林鄭續指，反對派議員聲稱如此做，是為了阻撓《國歌法》通過，但她強調《國歌法》經過正當程序審議，應交回立法會大會恢復二讀、三讀通過。林鄭指，事件應交由立法會自我糾正，但不排除律政司會獨立作出檢控的決定。



郭榮鏗指沒違反誓言



郭榮鏗回應指，其主持內會期間，一直按《議事規則》及《內務守則》處理內會主席選舉，也沒違反宣誓誓言，因此促請指控其違反刑事罪行者，提出證據。他指，民主派希望阻止《國歌法》在本屆立法會通過，反問是否做任何令北京當局「唔開心」的事，便算違反宣誓誓言。他強調，如建制派要提出不信任動議或譴責議案，悉隨尊便，因他問心無愧。立法會主席梁君彥表示，可理解中聯辦和港澳辦關注香港的運作。他又稱，立法會有機制處理議員瀆職的問題，而他作為主席不會進行判決。



