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內地兩新冠滅活疫苗　獲准進行臨牀試驗

2020-04-15 列印
　　內地新冠肺炎過去一日新增八十九宗確診病例，當中八十六宗由境外輸入。全國累計超過八萬二千二百人確診，三千三百四十一人死亡，超過七萬七千七百人康復出院。

　　內地兩款新冠病毒滅活疫苗獲當局批准進行臨牀試驗，是首批獲准試驗的滅活疫苗。滅活疫苗是一種殺死病原微生物但仍保持其免疫原性的疫苗。

　　近日內地網上熱傳一段女醫生馬瑞脫下口罩，為一名疑心臟病發滾下樓梯男子進行人工呼吸急救的影片，獲網民激讚。

　　據悉，馬瑞是北京大學的住院醫師。

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