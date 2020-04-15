乘客量大減 出現嚴重虧損 新巴城巴員工凍薪一年

疫情下市民減少出行，公共交通運輸客運難免下滑。新巴城巴昨宣佈，旗下員工會在今年凍薪一年，但表明現時沒有裁員計劃，亦不會削減基本薪酬，冀望有助公司渡過難關。九巴亦表明暫沒有裁員、減薪或強制放無薪假的計劃。



新巴城巴表示，受疫情影響，令客量大幅度下滑，出現嚴重虧蝕。雖然兩巴已實施各種緊縮成本措施，並將會獲得政府各項補貼，但以現時財政狀況估算，即使日後疫情紓緩客量回升及獲政府批准調整票價，本年度仍不能扭轉虧蝕情況，故兩巴宣佈員工今年凍薪一年，期望有助在艱難環境下持續營運，公司會繼續密切留意各條路線的客量，適時恢復班次以配合需求。



新巴職工會理事長林錦標反對凍薪安排，稱自去年社會政治事件及疫情爆發以來，司機一直謹守崗位，加上政府會補貼專營巴士三分之一的燃料補貼費用，料可抵銷過去兩年虧蝕情況。他會與理事會商討是否有進一步行動。



九巴則指出，隨著更多防疫措施推出，最近兩周客量，比正常客量大減四成，但暫並無裁員、減薪或強制放無薪假的計劃。九巴及龍運會因應市場情況及財政能力等進行檢討。



不少行業都在疫情下陷於困境，十個物流組織昨指香港現時約百分之九十五付運貨物需取消、延期，若持續在無定單下交租，相信將有一半企業要倒閉，令至少七萬名員工失業，促請業主減租一半，為期半年。另外，因應業界訴求，政府昨將「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」的資助範圍，延伸至工業大廈及商業大廈，讓更多物管公司和員工能受惠。



