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疫情趨緩　文憑試下周五料如期開考

2020-04-15 列印
　　本港確診新冠肺炎的個案數目，連續第三日降至個位數。特首林鄭月娥表示，政府昨早經審視，中學文憑試在下周五（二十四日）開考的成數非常高，預料教育局會在數日內公佈。政府亦會與教育局商量，加強考生防疫的措施。

　　但中學生罷課籌備平台在本月十日以網上問卷，收集來自四百五十六間中學近一萬五千名高中生的意見，當中有約一萬○五百名應屆考生。調查發現逾九成受訪考生反對下周五開考，約七成考生支持延期。有應屆考生認為雖然確診數字近日回落，但擔心仍有隱性傳播鏈。

　　另有將擔任監考員的老師批評，教育局沒有就疫情下的考試安排提供清晰指引。平台將發起聯署行動，建議將文憑試延期至七月舉行，教育局應與本地及海外機構商討延遲收生程序及入學日期。

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