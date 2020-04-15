扯繩阻狗咬狗害死松鼠犬 狗主涉虐待動物被捕

據網絡流傳的影片顯示，女狗主和一名身穿綠衣的男子，帶同啡色貴婦狗、黑色貴婦狗、白色松鼠狗在西貢獅子會散步，黑色貴婦狗疑因曾咬附近散步的狗隻，有狗主上前指責。
雙方爭執期間，黑色貴婦狗不斷狂吠並撲向四周，之後突然緊咬白色松鼠狗後頸。數秒後，貴婦狗仍不肯鬆口，女狗主不知所措，突然提拉狗繩，將兩隻狗扯吊至半空。圍觀人士見狀後驚慌大叫，要求她放手，但女狗主未有理會，又用腳踢兩犬，最後勉強用手將其分開。但這時松鼠狗已奄奄一息，口角帶有血跡。
圍觀人士驚呼指責：「咬死自己隻狗有無搞錯啊！」，但女狗主只平靜地叫圍觀者「行開先」，然後抱起松鼠狗，與綠衣男離去。
女狗主後來在網上發文，指松鼠狗送往獸醫搶救後不治，又指貴婦狗已是第四次攻擊其他狗隻，於是決定將牠人道毀滅。
但有網民不齒女狗主所為，聯同拍片者到警署報案。警方回覆指，經調查後，以涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」，拘捕一名六十四歲姓李本地女子，她目前正被扣查。
對於今次慘劇，非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪認為，若女狗主能以寵物熟知的相處方式，例如蹲下撫摸等，安撫貴婦狗情緒，然後慢慢將兩犬分開，這樣悲劇便不會發生。但不幸是，她所做一切，都與此相反。