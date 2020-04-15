  • 2020年4月15日 星期三
  • 23º
  • 66%
熱門： 新冠肺炎消委會郭榮鏗口罩葵盛邨

日報新聞 > 港聞

虛報被擄囚五月 林子健申上訴准保釋

2020-04-15 列印
　　民主黨成員林子健三年前涉嫌向警方訛稱遭內地漢迷暈擄走，雙腿被釘上二十一口釘書釘，林因「明知地向警務人員虛報有人犯罪」罪成，早前被判囚五個月，本月初上訴失敗而被即時收監服刑。

  林上周透過律師向高等法院申請上訴至終審法院的法律證明，該聆訊獲排期在下周三進行，林亦獲批在候訊期間，以現金一萬元保釋外出。

　　李運騰法官批准林子健以現金一萬元保釋外出，中文大學文化及宗教研究系副教授龔立人作出現金一萬元人事擔保。

  林子健在保釋期間須交出旅遊證件，不得離開香港，亦須出席訂於下周三的上訴證書申請聆訊。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd