入境處再次提醒市民慎防電騙

入境處昨表示，近日收到多宗涉及訛稱入境處人員的電話騙案。有受害者指曾收到訛稱入境處人員的預錄語音來電，指其將被限制出入境，及後並將通話轉駁至訛稱為境外執法機關的人員，要求接聽人提供個人資料、銀行戶口及密碼等敏感資料。入境處指十分關注情況，就事件與警方一直保持緊密聯繫。



入境處發言人強調不會以預錄語音形式致電市民，更不會將電話轉駁至境外機關，亦不會要求接聽人提供銀行戶口及密碼等資料。呼籲市民如懷疑有關來電是騙案，應立即向警方舉報。若接獲有關的可疑來電，切勿隨意向他人透露其個人資料。如有疑問，可致電入境處查詢熱線2824 6111與入境處人員聯絡。



