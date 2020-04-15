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美股中段升536點

2020-04-15 列印
　　市場逐漸消化肺炎疫情的不利因素，外圍股市氣氛好轉，美股杜指開市後大升超過五百點。杜指中段報二三九二七點，升五百三十六點；納指則報八四七三點，升二百八十點。滙控美國預託證券價格見四十一點七八港元，升零點三三港元；騰訊則見三百九十七點五港元，升二點五港元。
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